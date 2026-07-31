Щітка, м'яка

Для легкого монтажу на пропонованих Kärcher телескопічних штангах або трубках високого тиску: щітка з м'якою щетиною, яка забезпечує ретельне очищення чутливих поверхонь (скла, сонячних батарей і т. д.).

Очищення чутливих поверхонь, наприклад, скла або панелей сонячних батарей, вимагає застосування методів, які виключають їхнє пошкодження. Щітка з м'якою, розщепленою щетиною оберігає скляну поверхню і при цьому ретельно очищає її – за вибором за допомогою звичайної водопровідної води або в режимі високого тиску. При цьому вона швидко і легко монтується безпосередньо на пропонованих Kärcher телескопічних штангах з внутрішнім підведенням води або трубках високого тиску. Для роботи зі звичайною водою передбачений комплект сопел, а сопло високого тиску з кутом розпилення 25° дозволяє експлуатувати щітку з апаратами високого тиску.

Особливості та переваги
Зрозуміле кольорове кодування
  • Кольорове кодування полегшує вибір підходящої щітки.
Широкий спектр застосування
  • Вбудоване сопло високого тиску для використання щітки з апаратом високого тиску.
  • З 2 соплами і 1 з'єднувальним елементом для використання з водопровідною водою.
  • З 4 сопловими роз'ємами для оптимального розподілу води.
Специфікації

Технічні характеристики

Температура води на вході (°C) макс. 40
З'єднувальна різьба M 18
Колір синій
Вага (з упаковкою) (кг) 1,161

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Для очищення сонячних батарей, скляних і плексігласових поверхонь, засклення зимових садів
  • Для очищення чутливих фасадів зі скляними, ПВХ або лакованими поверхнями
Аксесуари