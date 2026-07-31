Очищення чутливих поверхонь, наприклад, скла або панелей сонячних батарей, вимагає застосування методів, які виключають їхнє пошкодження. Щітка з м'якою, розщепленою щетиною оберігає скляну поверхню і при цьому ретельно очищає її – за вибором за допомогою звичайної водопровідної води або в режимі високого тиску. При цьому вона швидко і легко монтується безпосередньо на пропонованих Kärcher телескопічних штангах з внутрішнім підведенням води або трубках високого тиску. Для роботи зі звичайною водою передбачений комплект сопел, а сопло високого тиску з кутом розпилення 25° дозволяє експлуатувати щітку з апаратами високого тиску.