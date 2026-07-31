Светодиодная насадка-осветитель

Эргономичный LED-фонарик для струйной трубки EASY!Force позволяет выполнять эффективную работу аппаратами высокого давления при плохом освещении или в темных местах.

Эргономичный LED-фонарик для струйной трубки EASY!Force позволяет выполнять эффективную работу аппаратами высокого давления при плохом освещении или в темных местах. Незаменим для клиентов таких целевых групп, как сельское хозяйство или строительство, где периодически условия работы характеризуются низким уровнем освещения особенно поздней осенью, ранним утром или поздно вечером.

Особенности и преимущества
Водонепроницаемое исполнение
  • Разработан для применения при работе с аппаратами высокого давления.
  • Легко устанавливается на струйной трубке пистолета EASY!Force.
Высокоэффективная светодиодная технология
  • Малый вес и долгий срок службы.
  • Световой поток свыше 170 лм.
Спецификации

Технические характеристики

Вес (с упаковкой) (кг) 0,248

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Для чистки высоким давлением в условиях низкой освещенности, прежде всего в сельском хозяйстве и строительстве.
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