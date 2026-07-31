Світлодіодна насадка-освітлювач

Ергономічний LED-ліхтарик для струменевої трубки EASY!Force дозволяє виконувати ефективну роботу апаратами високого тиску при поганому освітленні або в темних місцях.

Ергономічний LED-ліхтарик для струменевої трубки EASY!Force дозволяє виконувати ефективну роботу апаратами високого тиску при поганому освітленні або в темних місцях. Незамінний для клієнтів таких цільових груп, як сільське господарство або будівництво, де періодично умови роботи характеризуються низьким рівнем освітлення особливо пізньої осені, рано вранці або пізно ввечері.

Особливості та переваги
Водонепроникне виконання
  • Розроблено для застосування при роботі з апаратами високого тиску
  • Легко встановлюється на струменевій трубці пістолета EASY!Force
Високоефективна світлодіодна технологія
  • Мала вага і довгий термін служби
  • Світловий потік понад 170 лм
Специфікації

Технічні характеристики

Вага (з упаковкою) (кг) 0,248

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Для чищення високим тиском в умовах низької освітленості, перш за все у сільському господарстві і будівництві
Запчастини для Світлодіодна насадка-освітлювач

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