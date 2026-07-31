Ергономічний LED-ліхтарик для струменевої трубки EASY!Force дозволяє виконувати ефективну роботу апаратами високого тиску при поганому освітленні або в темних місцях. Незамінний для клієнтів таких цільових груп, як сільське господарство або будівництво, де періодично умови роботи характеризуються низьким рівнем освітлення особливо пізньої осені, рано вранці або пізно ввечері.