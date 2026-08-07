Brush rigid middle

Renser facader, rulleskodder og tekstiler optimalt: børsten med medium-hårde børstehår til hurtig og enkel fastgørelse på teleskop- eller højtrykslanser fra Kärcher.

Hurtig og direkte tilslutning til en vandførende teleskoplanse eller en højtrykslanse fra Kärcher. Børsten med medium-hårde børster er perfekt til effektiv rengøring af facader, rulleskodder og også tekstiler. En 25° højtryksdyse er integreret til højtrykspåføring, mens påføring med rent vand muliggøres med et tilsvarende dysesæt. Børsten har også støttebørster for det korrekte kontakttryk.

Funktioner og fordele
Letforståelig farvekodning
  • Farvekodningen gør det nemt at vælge den rette børste.
Alsidige anvendelsesområder
  • Integreret højtryksdyse til brug af børsten med en højtryksrenser.
  • Inkl. 2 dyser og 1 tilslutningsstykke til brug med rent vand.
  • Med 4 dysetilslutninger for optimal vandfordeling.
Specifikationer

Teknisk data

Tilløbstemperatur (°C) max. 40
Tilslutningsgevind M 18
Farve Rød
Vægt inkl. emballage (kg) 1,3
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Til rengøring af facader med natursten-, puds- eller træoverflader
  • Til rengøring af rulleskodder og persienner
  • Til rengøring af tekstiler og membranfolier
Tilbehør