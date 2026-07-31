Automatisk slangetrommel i plast med høytrykkslange, 15 m

Fjærmontert og bruksklar automatisk slangeoppruller for veggmontering. Forenkler håndteringen av høytrykksslangen, forkorter oppsetttiden og øker arbeidssikkerheten.

Vår automatiske slangeoppruller leveres med en forhåndsmontert høytrykksslange (15 m) som allerede er opprullet og dermed klar til bruk umiddelbart etter at veggmonteringen er utført. Denne slangeopprulleren drives av en fjær i rustfritt stål av høy kvalitet, og forkorter oppstillingstiden før og etter aktiviteter, og bidrar dermed til å øke produktiviteten. Den pålitelige opprullingen og avviklingen av høytrykksslangen sikrer enklere og dermed mer komfortabel håndtering for brukeren, og forbedrer samtidig arbeidssikkerheten ettersom snublefarer kan unngås på en pålitelig måte.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 15
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 300
Vekt inkludert emballasje (kg) 7,1

Scope of supply

  • Slangetrommel
  • Høytrykksslange

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