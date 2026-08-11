PartsPro Parts Cleaner RM 39, 20l

Skonsamt rengörings- och avfettningsmedel som effektivt tar bort olja, fett och sotfläckar från metalldelar. Ger ett tillfälligt korrosionsskydd.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 10,5
Vikt (kg) 22
Vikt inkl. förpackning (kg) 23,4
Mått (L × B × H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
  • Effektivt avfettningsmedel för högtrycks- och komponentrengöring
  • Löser upp olja, fett och rostfläckar
  • Skyddar metalldelar mot korrosion vid mellanlagring under kort tid
  • Skonsam mot material
  • Lätt skummande.
  • Koncentratet har pH-värde ca 10
  • Gulaktig vätska med karakteristisk lukt
  • NTA-fri
  • Utan nitrit och halogenerade kolväten
PartsPro Parts Cleaner RM 39, 20l
PartsPro Parts Cleaner RM 39, 20l
PartsPro Parts Cleaner RM 39, 20l
PartsPro Parts Cleaner RM 39, 20l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Detaljtvätt
  • Ytavfettning
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