PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 10l

Surt rengöringsmedel för grundlig högtrycksrengöring med djupverkan för sanitära områden (t.ex. livsmedelshantering, toaletter och containers). Avlägsnar avlagringar och beläggningar av kalk, rost, olje- och mjölksten, fett och äggvita.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 0,2
Vikt (kg) 10,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 11,4
Mått (L × B × H) (mm) 230 x 188 x 307
Produkt
  • Effektivt rengöringsmedel för högtryckstvätt
  • Löser upp tunga kalkavlagringar, rost, fett, protein och fläckar från mjölkutfällningar.
  • Skonsam mot material
  • Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
  • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
  • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
  • NTA-fri
PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 10l
PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 10l
PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 10l
PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 10l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • Fara
  • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
  • P405 Förvaras inlåst.
  • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
  • Z 20 Innehåller but-2-yn-1,4-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Fatrengöring
  • Mejeri
  • Hygienutrymmen
  • Livsmedelstankbilar
Tillbehör