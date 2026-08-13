Teleskopická tyč TL 10 C

Teleskopická tyč TL 10 C z karbónových vlákien. S dosahom až do 10 metrov a praktickými rýchlouzávermi. Multifunkčné využitie na čistenie fasád, okien a solárnych panelov.

Okrem rôznorodého využitia s vysokým alebo nízkym tlakom na čistenie okien, fasád a solárnych panelov umožňuje teleskopická tyč TL 10 C aj odsávanie, napríklad prachu z rúr. TL 10 C je vyrobená z kvalitných uhlíkových vlákien a vďaka praktickým rýchlouzáverom a bez náradia nastaviteľnej upínacej sile sa jednoducho vysúva až na 10 metrov, pričom je súčasne maximálne pevná a jej hmotnosť je minimálna. Integrovaná ochrana proti skrúteniu a otočný podstavec sa starajú o ešte viac bezpečnú a ergonomickú prácu. Podstavec má navyše hák na bezpečné upevnenie nosného popruhu.

Vlastnosti a výhody
Teleskopická tyč TL 10 C: Multifunkčné využitie
Multifunkčné využitie
Na čistenie okien, fasád a solárnych panelov osmotickou vodou. Na vysokotlakové čistenie alebo nízkotlakové čistenie umývacími kefami.
Teleskopická tyč TL 10 C: Maximálna ergonómia
Maximálna ergonómia
Poistka proti skrúteniu tyčí pre bezpečnú a ergonomickú prácu. Rýchlouzávery na rýchle a jednoduché odpojenie tyčí. Otočný podstavec sa postará o jednoduchú a ergonomickú prácu.
Teleskopická tyč TL 10 C: Vysoký komfort pri čistení
Vysoký komfort pri čistení
Nastavovanie upínacieho účinku na rýchlouzáveroch bez náradia. S upínacími hákmi, aby bolo možné vodnú hadicu viesť mimo tyče. Podstavec s hákom na upevnenie nosného popruhu a konštrukcie na nosenie.
Maximálna bezpečnosť
  • Hmatová a vizuálna zarážka vysúvania predchádza nechcenej demontáži.
  • Elektricky nevodivý základný tyčový prvok.
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka kompatibilnej teleskopickej tyče (samostatné príslušenstvo) (m) 2,2 - 10
Teplota vody na prívode (°C) max. 60
Materiál Uhlík
Prvky 7
Pripájací závit M 18
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 9,3

Balenie obsahuje

  • Vysávanie
  • Nenáročné nastavenie upínacej sily
  • Anti-Spin
  • Nastavenie upínacej sily bez použitia náradia
  • Háčik na hadicu
  • Vytiahnite zátku

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí na čistenie okien, fasád a solárnych panelov
  • Umožňuje aj vysávanie vo veľkých výškach
Príslušenstvo