Teleskopická tyč TL 14 C

Maximálna pevnosť pri minimálnej hmotnosti: Teleskopická tyč TL 14 C z uhlíkových vlákien: Enormný dosah 14 m, multifunkčné využitie a vďaka rýchlouzáverom jednoduchá manipulácia.

S dosahom až 14 metrov ponúka teleskopická tyč TL 14 C z pevných a ľahkých uhlíkových vlákien takmer bezhraničné možnosti využitia. Je multifunkčne použiteľná tak na čistenie okien, fasád alebo solárnych panelov osmotickou vodou, ako aj na čistenie vysokým a nízkym tlakom, dokonca sa dá použiť napríklad na odsávanie dažďových žľabov. Zasúvanie a vysúvanie je vďaka inovatívnym rýchlouzáverom extrémne jednoduché, aj upínacia sila sa nastavuje bez použitia náradia. Otočný podstavec s hákom na upevnenie nosného popruhu, ako aj jedinečná ochrana proti skrúteniu zabezpečujú obzvlášť bezpečnú a ergonomickú prácu.

Vlastnosti a výhody
Teleskopická tyč TL 14 C: Multifunkčné využitie
Multifunkčné využitie
Na čistenie okien, fasád a solárnych panelov osmotickou vodou. Na vysokotlakové čistenie alebo nízkotlakové čistenie umývacími kefami.
Teleskopická tyč TL 14 C: Maximálna ergonómia
Maximálna ergonómia
Poistka proti skrúteniu tyčí pre bezpečnú a ergonomickú prácu. Rýchlouzávery na rýchle a jednoduché odpojenie tyčí. Otočný podstavec sa postará o jednoduchú a ergonomickú prácu.
Teleskopická tyč TL 14 C: Vysoký komfort pri čistení
Vysoký komfort pri čistení
Nastavovanie upínacieho účinku na rýchlouzáveroch bez náradia. S upínacími hákmi, aby bolo možné vodnú hadicu viesť mimo tyče. Podstavec s hákom na upevnenie nosného popruhu a konštrukcie na nosenie.
Maximálna bezpečnosť
  • Hmatová a vizuálna zarážka vysúvania predchádza nechcenej demontáži.
  • Elektricky nevodivý základný tyčový prvok.
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka kompatibilnej teleskopickej tyče (samostatné príslušenstvo) (m) 2,4 - 14
Teplota vody na prívode (°C) max. 60
Materiál Uhlík
Prvky 10
Pripájací závit M 18
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,2

Balenie obsahuje

  • Vysávanie
  • Nenáročné nastavenie upínacej sily
  • Anti-Spin
  • Nastavenie upínacej sily bez použitia náradia
  • Háčik na hadicu
  • Vytiahnite zátku

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí na čistenie okien, fasád a solárnych panelov
  • Umožňuje aj vysávanie vo veľkých výškach
Príslušenstvo