Teleskopická tyč TL 7 F

Teleskopická tyč TL 7 F s dosahom až 7 m z pevného a ľahkého skleného vlákna. S praktickými rýchlouzávermi pre jednoduché zasúvanie a vysúvanie.

Táto až 7 metrov dlhá teleskopická tyč TL 7 F zo sklených vlákien sa ideálne hodí na čistenie okien, fasád a solárnych panelov pomocou kief a osmotickej vody. Praktické rýchlouzávery umožňujú pohodlné zasúvanie a vysúvanie, upínacia sila sa pritom dá individuálne nastaviť veľmi jednoducho bez použitia náradia. Otočný podstavec sa postará o obzvlášť ľahkú a ergonomickú prácu – v prípade potreby je možné priamo na podstavec upevniť nosný popruh.

Vlastnosti a výhody
Teleskopická tyč TL 7 F: Multifunkčné využitie
Multifunkčné využitie
Na čistenie okien, fasád a solárnych panelov osmotickou vodou. Na vysokotlakové čistenie alebo nízkotlakové čistenie umývacími kefami.
Teleskopická tyč TL 7 F: Maximálna ergonómia
Maximálna ergonómia
Rýchlouzávery na rýchle a jednoduché odpojenie tyčí. Otočný podstavec sa postará o jednoduchú a ergonomickú prácu.
Teleskopická tyč TL 7 F: Vysoký komfort pri čistení
Vysoký komfort pri čistení
Nastavovanie upínacieho účinku na rýchlouzáveroch bez náradia. S upínacími hákmi, aby bolo možné vodnú hadicu viesť mimo tyče. Podstavec s hákom na upevnenie nosného popruhu a konštrukcie na nosenie.
Maximálna bezpečnosť
  • Hmatová a vizuálna zarážka vysúvania predchádza nechcenej demontáži.
  • Elektricky nevodivý základný tyčový prvok.
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka kompatibilnej teleskopickej tyče (samostatné príslušenstvo) (m) 2 - 7
Teplota vody na prívode (°C) max. 60
Materiál Sklené vlákno
Prvky 5
Pripájací závit M 18
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,1

Balenie obsahuje

  • Nenáročné nastavenie upínacej sily
  • Nastavenie upínacej sily bez použitia náradia
  • Háčik na hadicu
  • Vytiahnite zátku

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí na čistenie okien, fasád a solárnych panelov
Príslušenstvo