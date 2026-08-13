Teleskopická tyč TL 7 H

Multifunkčná hybridná teleskopická tyč TL 7 H zo zmesi uhlíkových a sklených vlákien, ktorá je pevná a súčasne aj ľahká. Rýchlouzávery umožňujú jednoduché vysúvanie tyče. Dosah až do 7 m.

Či na čistenie okien, fasád alebo solárnych panelov osmotickou vodou, alebo nízkym tlakom a umývacími kefami alebo vysokým tlakom: Naša hybridná teleskopická tyč TL 7 H s dosahom až do 7 metrov má multifunkčné využitie. Je vyrobená zo špeciálnej zmesi uhlíkových a sklených vlákien, ktorá jej dodáva zvláštnu pevnosť a súčasne veľmi nízku hmotnosť. Inovatívne rýchlouzávery umožňujú pohodlné zasúvanie a vysúvanie, zatiaľ čo sa zabudovaná ochrana proti skrúteniu a otočný podstavec starajú o maximálnu ergonómiu. Individuálne nastavenie upínacej sily bez použitia náradia okrem toho uľahčuje manipuláciu. Pomocou háku na podstavci je možné použiť aj nosný popruh.

Vlastnosti a výhody
Teleskopická tyč TL 7 H: Multifunkčné využitie
Multifunkčné využitie
Na čistenie okien, fasád a solárnych panelov osmotickou vodou. Na vysokotlakové čistenie alebo nízkotlakové čistenie umývacími kefami.
Teleskopická tyč TL 7 H: Maximálna ergonómia
Maximálna ergonómia
Poistka proti skrúteniu tyčí pre bezpečnú a ergonomickú prácu. Rýchlouzávery na rýchle a jednoduché odpojenie tyčí. Otočný podstavec sa postará o jednoduchú a ergonomickú prácu.
Teleskopická tyč TL 7 H: Vysoký komfort pri čistení
Vysoký komfort pri čistení
Nastavovanie upínacieho účinku na rýchlouzáveroch bez náradia. S upínacími hákmi, aby bolo možné vodnú hadicu viesť mimo tyče. Podstavec s hákom na upevnenie nosného popruhu a konštrukcie na nosenie.
Maximálna bezpečnosť
  • Hmatová a vizuálna zarážka vysúvania predchádza nechcenej demontáži.
  • Elektricky nevodivý základný tyčový prvok.
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka kompatibilnej teleskopickej tyče (samostatné príslušenstvo) (m) 2 - 7
Teplota vody na prívode (°C) max. 60
Materiál Hybrid
Prvky 5
Pripájací závit M 18
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,6

Balenie obsahuje

  • Nenáročné nastavenie upínacej sily
  • Anti-Spin
  • Nastavenie upínacej sily bez použitia náradia
  • Háčik na hadicu
  • Vytiahnite zátku

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí na čistenie okien, fasád a solárnych panelov
Príslušenstvo