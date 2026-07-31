Автоматичний барабан для шланга, лакований, базальтово-сірий, 20 м

Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Наприклад, з номером для замовлення 6.110-011.0 (DN 8, 20 м, 315 бар) або 6.110-028.0 (DN 8, 20 м, 400 бар, Longlife).

Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (м) 20
Температура (°C) макс. 130
Колір антрацит
Вага (з упаковкою) (кг) 16,92

Комплектація

  • Барабан для шлангу

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