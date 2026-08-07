Dyseforskruning/gevindstuds

Dyseforskruning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskruning). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.

Dyseforskruning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskruning). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1x M 18 x 1,5.

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
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