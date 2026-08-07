Strålerør til rengøring af afløbsrender

Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.

Specifikationer

Teknisk data

Længde (mm) 960
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,9
Kompatible maskiner