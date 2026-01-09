Universaalne vooliku üleminek Plus

Universaalne vooliku üleminek Plus koos süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitsemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.

Voolikute kokku ja lahti ühendamine ning parandamine on tehtud väga lihtsaks Kärcheri universaalse, praktilise ja ergonoomilise vooliku üleminekuga Plus, millel on plastmassist süvendatud kinnihoidmiskoht, et tagada eriti mugav käsitsemine. Paindlik üleminekusüsteem hõlbustab väikeste ja suurte aedade ja pindade kastmist. Funktsioneerivad kraani ühendused ja vooliku üleminekud on hea kastmissüsteemi peamisteks elementideks. Universaalne vooliku üleminek Plus sobib kõigi kolme tavapärase läbimõõduga voolikutega ning olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.

Omadused ja tulu
Plastmassist süvendatud hoidmiskohad
  • Lihtne kasutada.
Kiirkinnitussüsteem
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Värvus Kollane
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 65 x 33 x 45
Kokkusobivad masinad