Voolikute kokku ja lahti ühendamine ning parandamine on tehtud väga lihtsaks Kärcheri universaalse, praktilise ja ergonoomilise vooliku üleminekuga Plus, millel on plastmassist süvendatud kinnihoidmiskoht, et tagada eriti mugav käsitsemine. Paindlik üleminekusüsteem hõlbustab väikeste ja suurte aedade ja pindade kastmist. Funktsioneerivad kraani ühendused ja vooliku üleminekud on hea kastmissüsteemi peamisteks elementideks. Universaalne vooliku üleminek Plus sobib kõigi kolme tavapärase läbimõõduga voolikutega ning olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.