Fasado ir stiklų valymo rinkinys

Rinkinį sudaro teleskopinis purkštuvas TLA 4 ir fasado bei stiklo valymo priedas. Lengvesniam sunkiai prieinamų objektų, tokių kaip namo fasadų ar žiemos sodų, valymui.

Naudojant teleskopinį purkštuvą, net ir sunkiai prieinamas vietas, pavyzdžiui, po fasadais, galima išvalyti greitai ir be vargo. 180 laipsnių reguliuojamas lankstas yra dar vienas privalumas ir leidžia išvalyti žiemos sodus, nuožulnius stogus ir automobilių stogines. Naudojant fasado ir stiklo valymo priedą, visos sunkiai prieinamos vietos valomos tolygiai ir efektyviai: Keturi aukšto slėgio purkštukai pašalina įsisenėjusius nešvarumus ant įvairių paviršių.

Savybės ir privalumai
Reguliuojamas vyris
Reguliuojamas vyris
Lankstus pritaikymas
Patogus teleskopavimas
Patogus teleskopavimas
Vamzdžius galima lengvai ir patogiai ištraukti paspaudus mygtuką.
Su fasado ir stiklo valymo priedu
Su fasado ir stiklo valymo priedu
Tolygiam ir efektyviam sunkiai prieinamų vietų valymui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 3,4
Svoris (su pakuote) (kg) 4,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 3780 x 338 x 223
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Fasadai
  • Žiemos sodams
  • Stogų ir stoginių (pvz. automobilių stovėjimo aikštelių) valymas
  • Langai ir stiklo paviršiai
Priedai
Fasado ir stiklų valymo rinkinys atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.