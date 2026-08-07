Dezinfekavimo priemonė, Skysta RM 735, 5l

Neutralus, efektyvus, švelnus paviršiams: dezinfekcinis skystis RM 735 iš Kärcher. Veiksmingai naikina žarnyno lazdeles (pvz., E. coli), grybelio sukėlėjus (pvz., C. albicans) viruso bakterijas (pvz., Koronavirusas).

Idealiai tinka naudoti viešosiose įstaigose, viešbučių ir maisto gamybos pramonėje, sveikatos priežiūros įstaigose ir daugelyje kitų vietų. Mūsų skystas dezinfekantas RM 735, išbandytas pagal EN 14476 standartą, yra įspūdingas dėl savo didelio efektyvumo kovojant su ypač plačiu ligų sukėlėjų spektru įskaitant naująjį koronavirusą, SARS-CoV-2. Nepaisant dezinfekcinių savybių, jis yra ypač švelnus paviršiams ir netgi gali būti naudojamas akrilo stiklo (Plexiglas®), linoleumo, PVC ir anoduoto aliuminio paviršių valymui. Jis gali būti naudojamas kaip įprasta priemonė paviršiams valyti, taip pat paskirstomas ant didesnių plotų naudojant purkštuvą, valymo-džiovinimo įrenginį, aukšto slėgio valymo įrenginį arba PS 4/7 Bp Mister. Dezinfekavimo priemonė RM 735 yra neutralaus pH, neturi aldehidų, fenolių, alkoholio ar chloro ir nepalieka ilgalaikio kvapo.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 5
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 8
Svoris (su pakuote) (kg) 5,1
Dezinfekavimo priemonė, Skysta RM 735, 5l
Dezinfekavimo priemonė, Skysta RM 735, 5l
Dezinfekavimo priemonė, Skysta RM 735, 5l
Dezinfekavimo priemonė, Skysta RM 735, 5l
Dezinfekavimo priemonė, Skysta RM 735, 5l
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Virtuvės balinimui
  • Paviršių dezinfekavimui
  • Laukiamiesiems ir procedūriniams kabinetams
  • Sporto ir sveikatingumo įstaigoms
  • Sanitarinėms vietoms
  • Skirtas WPD vandens dozatoriaus išorei ir vandens dozavimo zonai dezinfekuoti.
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