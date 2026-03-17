Prelungire furtun de inalta presiune, 6m, K3-K7

Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune Quick Connect.

Furtun de prelungire cu presiune ridicata pentru modelul de pistol "Best" cu conector Quick Connect. Furtun de prelungire cu presiune ridicata de 6 m pentru o flexibilitate mai mare a utilizarii cu curatitoare cu presiune. Conectati pur si simplu in interiorul pistolului cu conector Quick Connect si furtun cu presiune ridicata. impletitura robusta, consolidata, din material textil de calitate DN 8, furtun fara indoire cu conector din alama pentru furtunul de prelungire durabil pentru presiuni de pana la 160 bari si temperaturi de pana la 60ºC. Furtunul de prelungire este adecvat, de asemenea, pentru utilizarea chimica. Adecvat pentru toate curatitoarele casnice cu presiune din seria K2-K7 de la Karcher.

Caracteristici si beneficii
Furtun prelungitor de 6 m
  • Extinderea razei de actiune, flexibilitate crescuta
Adaptor Quick Connect
  • Sistem de cuplare rapidă pentru conectarea ușoară a pistolului de pulverizare și a furtunului de înaltă presiune.

Specificații tehnice

Date tehnice

Temperatură (°C) max. 60
Presiunea maximă (bar) 180
Lungime (m) 6
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,8
Greutate cu ambalaj (kg) 0,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 245 x 245 x 55
