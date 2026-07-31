Strålerør, 1550 mm, roterende
Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.
1550 mm strålerør i rustfritt stål (manuell kobling) med ergonomisk håndtak for enkel bruk og beskyttelse. Kan dreie 360° under trykk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks arbeidstrykk (bar)
|300
|Lengde (mm)
|1550
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Håndtak
|roterende
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,4
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/11 HD C Bp Battery
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14-4 M Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21 M
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE Diesel
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 S
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS trailer 13/20
- HDS trailer 17/20
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
Utgåtte produkter
- HD 10/25 S PLUS
- HD 10/25 S X Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18 S Plus 400V/3PH/50Hz (16)
- HD 13/18 SX Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 25/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST Classic
- HD 5/13 EX Classic med EcoBooster og skumsett
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 600
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 ST
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20 -4M med EASY!Lock, 400 V
- HD 9/20-4 M
- HD 9/21 G
- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
- HDC 60/16 VA
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 11/18-4 S anniversary edition
- HDS 12/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.