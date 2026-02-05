OSŁONA PRZECIWROZBRYZGOWA

Przeźroczysta osłona chroniąca przed ochlapaniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonała do mycia kątów i krawędzi. Lanca przeznaczona do wszystkich domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher klas K2 - K7.

Nie masz jeszcze myjki wysokociśnieniowej?

Kliknij i znajdź ją tutaj!

Perfekcyjnie nadaje się do czyszczenia rogów i krawędzi: osłona przeciwrozbryzgowa — opracowana specjalnie do myjek ciśnieniowych Kärcher od K 2 do K 7 — skutecznie chroni użytkownika i jego otoczenie przed rozpryskiem wody. Przezroczysty design zapewnia przez cały czas wyraźny widok czyszczonego obszaru. Oczywistym jest, że osłona pasuje do wszystkich nowych lanc spryskujących Vario Power oraz lanc wielofunkcyjnych, a także nowych dysz rotacyjnych. (Nie pasuje do lanc MP 4 oraz MP 180 Multi Power 5-w-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0))

Cechy i zalety
Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
  • Ochrona przed ochlapaniem wodą, szczegółnie podczas mycia w narożnikach.
Przeźroczysta obudowa
  • Efekt czyszczenia widać przez przeźroczystą obudowę.
Adaptery w zestawie
  • Kompatybilna ze wszystkimi lancami Vario Power i Multi Jet oraz poprzednimi i aktualnymi modelami lanc rotacyjnych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 220 x 188 x 237

Nie przeznaczone do lanc multipower 5 w 1 MP 4 oraz MP 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Schody
  • Teren wokół domu i ogród
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.