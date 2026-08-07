Quick-kobling hun

For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistoll. Med M 22 x 1,5 fitting.

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Kompatible maskiner
Tilbehør