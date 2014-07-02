ZESTAW O-RINGÓW

Zestaw wymiennych pierścieni O-ring do łatwej wymiany pierścieni i zatyczek bezpieczeństwa na akcesoriach do myjek ciśnieniowych.

Zamienny zestaw do łatwej wymiany o-ringów w wyposażeniu urządzeń wysokociśnieniowych.

Cechy i zalety
Wymiana pierścieni O-ring
  • Łatwa wymiana pierścieni O-ring i zatyczek bezpieczeństwa na akcesoriach do myjek ciśnieniowych
Łatwe do wymiany
  • Prostota użytkowania
Zamienne pierścienie O-ring
  • Wytrzymały
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 17 x 17 x 13
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne