Odstraňovač hmyzu, 500 ml, 500ml

Šetrne odstraňuje hmyzz lakovaných povrchov,mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 70 x 70 x 270
Oblasti využitia
  • Lakované povrchy
  • Kov
  • Chróm
  • Plast