Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

10 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) s dvojitým oceľovým výpletom, dlhou životnosťou, na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock a systémom ANTI!Twist. Schválená pre tlak do 400 bar.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Dĺžka (m) 10
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,8
Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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