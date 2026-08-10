Teleskopický nástavec TL 14 C

Maximální tvrdost s minimální hmotností: teleskopický nástavec TL 14 C vyrobená z uhlíkových vláken. Obrovský dosah 14 m, multifunkční použití a snadné použití díky rychloupínákům.

S dosahem až 14 m nabízí teleskopický nástavec TL 14 C z tuhého a lehkého uhlíkového vlákna téměř neomezená pole použití. Lze jej použít k čištění oken, fasád nebo solárních panelů pomocí osmosové vody, stejně jako k vysokotlakým a nízkotlakým aplikacím a lze jej dokonce použít k vysávání, např. žlaby. Zatažení a vysunutí je díky inovativním rychloupínacím prvkům extrémně jednoduché, upínací sílu lze také individuálně nastavit a nastavit bez použití nářadí. Otočná základna s hákem pro připevnění nosného popruhu a jedinečná ochrana proti překroucení zajišťují velmi bezpečné a ergonomické pracovní podmínky.

Charakteristické znaky a výhody
Teleskopický nástavec TL 14 C: Multifunkční použití
Multifunkční použití
Pro čištění oken, fasád a solárních panelů Pro vysokotlaké čištění nebo nízkotlaké čištění pomocí mycích kartáčů.
Teleskopický nástavec TL 14 C: Maximální ergonomie
Maximální ergonomie
Anti-spin zámek nástavcepro bezpečnou a ergonomickou práci. Rychloupínací šrouby pro rychlé a jednoduché uvolnění upnutí nástavce. Otočná základna zajišťuje jednoduchou a ergonomickou práci.
Teleskopický nástavec TL 14 C: Vysoký uživatelský standard/přívětivost
Vysoký uživatelský standard/přívětivost
Nastavení upínací síly bez použití nářadí u rychloupínacích prvků. S upínacími háky pro vedení hadice na vodu vně nástavce. Základna s háčky pro připevnění popruhu a nosného rámu.
Maximální bezpečnost
  • Haptická a vizuální výsuvná zarážka zabraňuje neúmyslné demontáži.
  • Neelektrovodivý nástavec
Specifikace

Technické údaje

Délka teleskopického držadla (m) 2,4 - 14
Teplota přívodní vody (°C) max. 60
Materiál Karbon
Prvky 10
Připojovací závit M 18
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,2

Obsah balení

  • Vysávání
  • Nastavení upínací síly bez použití nářadí
  • Ochrana proti otáčení
  • Nastavení upínací síly bez použití nářadí
  • Háček na hadici
  • Vytahovací zátka

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Ideální pro čištění oken, fasád a solárních panelů
  • Umožňuje také vysávání ve velkých výškách
Příslušenství