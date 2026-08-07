Adapter M22 - drejeled

EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning

Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 300
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Kompatible maskiner