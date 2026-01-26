T 7 Plus T-Racer pinnapuhasti
Survedüüsidega pinnapuhasti, mis puhastab ka nurgad ja servad: loputusfunktsiooniga pinnapuhasti T 7 Plus T-Racer on ette nähtud suurte pindade tõhusaks ja pritsmevabaks puhastamiseks.
Pinnapuhasti T 7 Plus T-Racer on tõhus tööriist välialade pritsmevabaks puhastamiseks. Kaks pöördjuga võimaldavad puhastada suuri pindu kuni 50% kiiremini kui tavaline pesutoru. Lisaks saab pinnapuhastusotsakuga mustuse tõhusalt eemaldada ka nurkadest ja servadest. Tänu integreeritud loputusdüüsile uhutakse vabastatud mustus kohe ka puhastatud pinnalt ära – säästes aega ja hilisemat pingutust. Puhastada saab nii kõvasid pindu (nt kivi ja betoon) kui ka tundlikumaid pindu (nt puit), reguleerides düüsi ja puhastatava pinna vahele jäävat vahet. Tänu hõljuki efektile on pinnapuhasti T-Racer äärmiselt lihtsasti manööverdatav. Erinevaid funktsioone saab jalglüliti abil hõlpsasti valida. Lisaks on pinnapuhastil ka praktiline käepide, mis võimaldab kiirelt puhastada isegi vertikaalsed pinnad, näiteks garaažiuksed. Sobib kasutamiseks K 4 – K 7 klassi survepesuritega.
Omadused ja tulu
Kaks pöörlevat, lapikut jugaotsikutSuur töövõime – ideaalne suurte pindade puhastamiseks.
PritsmekaitsePritsmevaba puhastus.
Täiendav integreeritud düüsIdeaalne nurkade ja erinevate servade pritsmevabaks puhastamiseks. Tänu jalglülitile on lihtne seadme funktsioone vahetada.
Integreeritud loputusdüüs
- Lahti leotatud mustus loputatakse kohe pinnalt, säästes hilisemat koristamisvaeva.
Reguleeritav kõrgus
- Otsaku kauguse reguleerimine võimaldab puhastada erinevaid pindu.
- Tundlike ja mittetundlike (nt kivi ja puit) pindade puhastamine.
Käepide
- Vertikaalsete pindade lihtne puhastus.
Hõljuki efekt
- Pinnapuhasti hõljub üle pinna ja tagab lihtsa puhastuse.
Libisev tald
- Pinnapuhasti liigub loputamise ajal üle pinna.
Jalglülitid
- Erinevate funktsioonide valimine on lihtne ja ergonoomiline.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|769 x 288 x 996
Videos
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
Kasutusvaldkonnad
- Koduaia ümbruse alad
- Terrass
- Garaažiuksed
- (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
- Aia- ja kivimüürid
- Rajad
Lisatarvikud
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.