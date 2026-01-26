T 7 Plus T-Racer pinnapuhasti

Survedüüsidega pinnapuhasti, mis puhastab ka nurgad ja servad: loputusfunktsiooniga pinnapuhasti T 7 Plus T-Racer on ette nähtud suurte pindade tõhusaks ja pritsmevabaks puhastamiseks.

Pinnapuhasti T 7 Plus T-Racer on tõhus tööriist välialade pritsmevabaks puhastamiseks. Kaks pöördjuga võimaldavad puhastada suuri pindu kuni 50% kiiremini kui tavaline pesutoru. Lisaks saab pinnapuhastusotsakuga mustuse tõhusalt eemaldada ka nurkadest ja servadest. Tänu integreeritud loputusdüüsile uhutakse vabastatud mustus kohe ka puhastatud pinnalt ära – säästes aega ja hilisemat pingutust. Puhastada saab nii kõvasid pindu (nt kivi ja betoon) kui ka tundlikumaid pindu (nt puit), reguleerides düüsi ja puhastatava pinna vahele jäävat vahet. Tänu hõljuki efektile on pinnapuhasti T-Racer äärmiselt lihtsasti manööverdatav. Erinevaid funktsioone saab jalglüliti abil hõlpsasti valida. Lisaks on pinnapuhastil ka praktiline käepide, mis võimaldab kiirelt puhastada isegi vertikaalsed pinnad, näiteks garaažiuksed. Sobib kasutamiseks K 4 – K 7 klassi survepesuritega.

Omadused ja tulu
T 7 Plus T-Racer pinnapuhasti: Kaks pöörlevat, lapikut jugaotsikut
Kaks pöörlevat, lapikut jugaotsikut
Suur töövõime – ideaalne suurte pindade puhastamiseks.
T 7 Plus T-Racer pinnapuhasti: Pritsmekaitse
Pritsmekaitse
Pritsmevaba puhastus.
T 7 Plus T-Racer pinnapuhasti: Täiendav integreeritud düüs
Täiendav integreeritud düüs
Ideaalne nurkade ja erinevate servade pritsmevabaks puhastamiseks. Tänu jalglülitile on lihtne seadme funktsioone vahetada.
Integreeritud loputusdüüs
  • Lahti leotatud mustus loputatakse kohe pinnalt, säästes hilisemat koristamisvaeva.
Reguleeritav kõrgus
  • Otsaku kauguse reguleerimine võimaldab puhastada erinevaid pindu.
  • Tundlike ja mittetundlike (nt kivi ja puit) pindade puhastamine.
Käepide
  • Vertikaalsete pindade lihtne puhastus.
Hõljuki efekt
  • Pinnapuhasti hõljub üle pinna ja tagab lihtsa puhastuse.
Libisev tald
  • Pinnapuhasti liigub loputamise ajal üle pinna.
Jalglülitid
  • Erinevate funktsioonide valimine on lihtne ja ergonoomiline.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 1,9
Kaal, sh pakend (kg) 2,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 769 x 288 x 996
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Koduaia ümbruse alad
  • Terrass
  • Garaažiuksed
  • (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
  • Aia- ja kivimüürid
  • Rajad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.