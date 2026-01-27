PS 30 Plus galingas paviršiaus šveitiklis

Galingas PS 30 Plus valytuvas pašalina įsisenėjusius nešvarumus trimis aukšto slėgio purkštukais. Dėl pasukamo šoninio antgalio be vargo nuvalomi visi kampai ir kraštai.

Dėl aukšto slėgio PS 30 Plus galingas paviršių šveitimo antgalis idealiai tinka įsisenėjusių nešvarumų valymui mažuose ir vidutinio dydžio plotuose. Trys įmontuoti aukšto slėgio purkštukai ne tik užtikrina akinančius rezultatus, bet ir suteikia optimalų valymo našumą. Norint efektyviai ir be vargo išvalyti visus kampus ir kraštus, šoninį antgalį galima pasukti 40 laipsnių kampu. Tai tuo pačiu apsaugo operatorių nuo bet kokio vandens taškymosi. Dar vienas privalumas: savo kompaktiškos formos dėka PS 30 Plus yra ypač tinkamas laiptų valymui. Paviršiaus šveitimo antgalio galvutė yra taip pat paslanki ir lanksti. Sunkiai pasiekiamų plotų valymui, ją galima pasukti 360 laipsnių kampu. Po valymo, nuo visų lygių paviršių visą likusį vandenį, galima nubraukti su integruota gumine briauna. Taip greitai pašalinamas nešvaraus vandens perteklius ir paviršius iš karto paruošiamas naudojimui.

Savybės ir privalumai
PS 30 Plus galingas paviršiaus šveitiklis: Pasukamas šoninis antgalis
Pasukamas šoninis antgalis
Puikus visų kampų ir kraštų valymas be purslų.
PS 30 Plus galingas paviršiaus šveitiklis: Šepečio galvutė, kurią galima pasukti 360°
Šepečio galvutė, kurią galima pasukti 360°
Didesniam lankstumui sunkiai prieinamose vietose.
PS 30 Plus galingas paviršiaus šveitiklis: Šerių žiedas (taip pat ant šoninio antgalio)
Šerių žiedas (taip pat ant šoninio antgalio)
Apsaugo nuo vandens taškymosi, nepriklausomai nuo purkštuko nustatymo.
Trys aukšto slėgio antgaliai
  • Efektyvus įsisenėjusių nešvarumų valymas.
Kompaktiškas dizainas
  • Leidžia patogiai valyti ankštose vietose.
Aukšto slėgio ir rankinio šepečio slėgio derinys
  • Užtikrina ypač efektyvų valymą, palyginti su įprastais šveitikliais.
Valytuvas
  • Lengvas nešvaraus vandens pašalinimas. Galima pakeisti be įrankių.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,9
Svoris (su pakuote) (kg) 1,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 749 x 264 x 768
Pritaikymo sritys
  • Laiptai
  • Terasos
  • Balkonas
  • (Kiemas) įvažiavimai, privažiavimai
