PS 30 power scrubber surface cleaner
PS 30 galios šveitiklis su trimis integruotais aukšto slėgio purkštukais galingai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo įvairių paviršių, kartu taupydamas laiką. Idealiai tinka laiptams ir kraštams. Su valytuvo briauna nešvariam vandeniui pašalinti.
Galingas šveitiklis PS 30 suteikia puikius valymo rezultatus ant įvairių paviršių. Tai užtikrina trys aukšto slėgio purkštukai, kurie atpalaiduoja net įsisenėjusius nešvarumus. Dėl šios priežasties PS 30 yra ideali priemonė patikimam mažų ir vidutinių plotų, tokių kaip laiptai ir kraštai, valymui. Šepetėlio galvutę galima pasukti 360 °, kad būtų galima išvalyti sunkiai prieinamas vietas. Po valymo visi lygūs paviršiai gali būti nubraukti integruota purvo briauna. Tai greitai pašalina nešvarų vandenį ir paviršiai tampa paruošti naudoti iš karto. Šis aukšto slėgio purkštukų ir rankinio šepečio slėgio derinys, užtikrinantis valymą, pralenkia visus standartinius šveitiklius ir gali būti derinamas su visais Kärcher klasės nuo K 2 iki K 7 slėgio plovikliais.
Savybės ir privalumai
Trys integruoti aukšto slėgio purkštukaiGalingas valymas naudojant aukštą slėgį, norint pasiekti puikių rezultatų.
Integruota, keičiama valytuvo mentelėGreitas nešvaraus vandens pašalinimas su keičiama valytuvo briauna.
Šepečio galvutė, kurią galima pasukti 360°Lengva pasiekti net ir sunkiai prieinamas vietas.
Šerelių žiedas
- Apsauga nuo vandens taškymosi.
Kompaktiškas dizainas
- Manevringa, kompaktiška forma supaprastina kampų ir kraštų valymą be purslų.
Galingas valymas su aukštu slėgiu
- Įsisenėjęs purvas patikimai pašalinamas nuo įvairių paviršių.
Aukšto slėgio srovės ir rankinio šepečio slėgio derinys
- Aukščiausios kokybės valymas, palyginti su įprastais šveitikliais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|744 x 293 x 769
Videos
Suderinami įrenginiai
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 OJ
- K 2 OPP Car
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium horizontal
- K 2 horizontal
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 3 horizontal
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Universal
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition *EU
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ BB *EU
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2 Basic
- K 2 Basic OJ
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 HOME T150
- K 2 Premium Full Control
- K 2 SILENT Limited Edition
- K 2 Universal
- K 2. Plovimo įrenginys
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Home T50
- K 3 Premium Full Control
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 UM PROMO (BT)
- K 5
- K 5 Black ir Žarnos ir jungčių rinkinys
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K3 Car & Home T50
Pritaikymo sritys
- Laiptai
- Terasos
- Garažas
- Sodo ir akmens sienos
- Balkonas
- Pėsčiųjų takai
- (Kiemas) įvažiavimai, privažiavimai
PS 30 power scrubber surface cleaner atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.