PS 30 power scrubber surface cleaner

PS 30 galios šveitiklis su trimis integruotais aukšto slėgio purkštukais galingai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo įvairių paviršių, kartu taupydamas laiką. Idealiai tinka laiptams ir kraštams. Su valytuvo briauna nešvariam vandeniui pašalinti.

Galingas šveitiklis PS 30 suteikia puikius valymo rezultatus ant įvairių paviršių. Tai užtikrina trys aukšto slėgio purkštukai, kurie atpalaiduoja net įsisenėjusius nešvarumus. Dėl šios priežasties PS 30 yra ideali priemonė patikimam mažų ir vidutinių plotų, tokių kaip laiptai ir kraštai, valymui. Šepetėlio galvutę galima pasukti 360 °, kad būtų galima išvalyti sunkiai prieinamas vietas. Po valymo visi lygūs paviršiai gali būti nubraukti integruota purvo briauna. Tai greitai pašalina nešvarų vandenį ir paviršiai tampa paruošti naudoti iš karto. Šis aukšto slėgio purkštukų ir rankinio šepečio slėgio derinys, užtikrinantis valymą, pralenkia visus standartinius šveitiklius ir gali būti derinamas su visais Kärcher klasės nuo K 2 iki K 7 slėgio plovikliais.

Savybės ir privalumai
PS 30 power scrubber surface cleaner: Trys integruoti aukšto slėgio purkštukai
Trys integruoti aukšto slėgio purkštukai
Galingas valymas naudojant aukštą slėgį, norint pasiekti puikių rezultatų.
PS 30 power scrubber surface cleaner: Integruota, keičiama valytuvo mentelė
Integruota, keičiama valytuvo mentelė
Greitas nešvaraus vandens pašalinimas su keičiama valytuvo briauna.
PS 30 power scrubber surface cleaner: Šepečio galvutė, kurią galima pasukti 360°
Šepečio galvutė, kurią galima pasukti 360°
Lengva pasiekti net ir sunkiai prieinamas vietas.
Šerelių žiedas
  • Apsauga nuo vandens taškymosi.
Kompaktiškas dizainas
  • Manevringa, kompaktiška forma supaprastina kampų ir kraštų valymą be purslų.
Galingas valymas su aukštu slėgiu
  • Įsisenėjęs purvas patikimai pašalinamas nuo įvairių paviršių.
Aukšto slėgio srovės ir rankinio šepečio slėgio derinys
  • Aukščiausios kokybės valymas, palyginti su įprastais šveitikliais.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,9
Svoris (su pakuote) (kg) 1,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 744 x 293 x 769
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Laiptai
  • Terasos
  • Garažas
  • Sodo ir akmens sienos
  • Balkonas
  • Pėsčiųjų takai
  • (Kiemas) įvažiavimai, privažiavimai
PS 30 power scrubber surface cleaner atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.