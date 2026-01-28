Шланг Performance Plus 1/2" -20m

Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.

Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2 дюйма и длиной 20 метров идеально подходит для орошения небольших и средних по площади территорий и садов. Высококачественный многослойный материал с улучшенными свойствами, заметно лучше лежит в руке и делает новинку от Karcher особенно прочной, гибкой и чрезвычайно устойчивой к перегибам - таким образом, обеспечивается абсолютная эффективность полива при постоянном расходе воды. Кроме того, садовый шланг не содержит фталатов (<0,1%), кадмия, бария и свинца - это означает, что шланг абсолютно безвреден для здоровья и экологичен. Устойчивый к атмосферным воздействиям внешний УФ-слой защищает материал, а непрозрачный промежуточный слой предотвращает образование водорослей в шланге. Рабочее давление до 45 бар. Кроме того, водяной шланг характеризуется высокой термостойкостью от -20 до +60 ° С.

Особенности и преимущества
Высококачественные многослойные текстильные материалы
  • Гибкость и стойкость к изломам для обеспечения оптимального расхода воды.
20 метров
  • Для полива небольших и средних садов и других участков
Выдерживает давление до 45 бар – благодаря толстым стенкам и высококачественным текстильным материалам
  • Жесткий.
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
  • Для удобства использования
Термостойкость от -20 до +60 °C
  • Высококачественный шланг.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
  • Для особенно долгого срока службы.
Высококачественный садовый шланг без содержания фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца
  • Безопасный для здоровья и экологичный
Наружный слой, стойкий к УФ-излучению
  • Высочайшая стойкость к атмосферным воздействиям.
Гарантия 15 лет
  • Создан для долгосрочной эксплуатации и соответствует высоким стандартам качества
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″
Длина шланга (м) 20
Цвет Черный
Вес (кг) 2,65
Вес (с упаковкой) (кг) 2,676
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 280 x 280 x 130
Шланг Performance Plus 1/2" -20m
Совместимая техника
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
