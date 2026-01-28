Furtun Performance Plus 1/2" -20m
Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.
Ideal pentru irigarea zonelor și grădinilor de dimensiuni mici până la medii, furtunul de grădină Performance Plus 1/2" diametru are o țesătură de înaltă calitate, cu mai multe straturi, cu o senzație tactilă îmbunătățită, ceea ce îl face deosebit de rezistent, flexibil și extrem de rezistent la îngheț, prin urmare, un furtun de irigare absolut, cu debit constant de apă. Furtunul de grădină este, de asemenea, fără ftalați (<0.1%), cadmiu, bariu și fără plumb, astfel complet inofensiv pentru sănătate și durabil. Stratul exterior anti-UV rezistent la intemperii protejează materialul și stratul opac împiedică formarea algelor în furtun. Presiunea de rupere este de 45 bari. În plus, furtunul de apă este caracterizat prin rezistență la temperaturi ridicate de la -20 la +60° C.
Caracteristici si beneficii
Materiale cu mai multe straturi de înaltă calitate
- Flexibilitate, rezistență și anti-răsucire pentru a garanta un debit optim de apă.
20 de metri
- Pentru udarea grădinilor mici și mijlocii și a altor spații.
Datorită țesăturii de calitate cu o grosime mare a peretelui, rezistă până la o presiune de 45 bari
- Rezistență garantată.
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
- Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la -20 la +60 °C
- Furtun de calitate.
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
- Pentru o durată de funcționare foarte lungă.
Furtun de grădină de calitate fără ftalați (<0,1%), cadmiu, bariu și plumb
- Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Strat exterior anti-UV
- Extrem de rezistent la intemperii.
15 ani garanție
- Construit pentru a rezista și îndeplinește standarde de înaltă calitate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″
|Lungime furtun (m)
|20
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|2,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|280 x 280 x 130
Masini compatibile
- Carucior pentru furtun HT 2
- Carucior pentru furtun HT 2.20 Set
- Cărucior pentru furtun HT 3
- Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set
- Cărucior pentru furtun HT 4
- Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set
- Cărucior pentru furtun HT 5 M
- Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set
- Cărucior pentru furtun HT 6 M
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6
- Programator digital pentru irigarea automată ST 6 ( 2 sensor )
- Suport pentru furtun
- Suport pentru furtun Plus
- Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set
- Tambur pentru furtun HR 2.10 Set
- Tambur pentru furtun HR 3
- Tambur pentru furtun HR 4
- Tambur pentru furtun HR 4.30 Set
- WBS 3
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.