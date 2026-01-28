Furtun Performance Plus 1/2" -20m

Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.

Ideal pentru irigarea zonelor și grădinilor de dimensiuni mici până la medii, furtunul de grădină Performance Plus 1/2" diametru are o țesătură de înaltă calitate, cu mai multe straturi, cu o senzație tactilă îmbunătățită, ceea ce îl face deosebit de rezistent, flexibil și extrem de rezistent la îngheț, prin urmare, un furtun de irigare absolut, cu debit constant de apă. Furtunul de grădină este, de asemenea, fără ftalați (<0.1%), cadmiu, bariu și fără plumb, astfel complet inofensiv pentru sănătate și durabil. Stratul exterior anti-UV rezistent la intemperii protejează materialul și stratul opac împiedică formarea algelor în furtun. Presiunea de rupere este de 45 bari. În plus, furtunul de apă este caracterizat prin rezistență la temperaturi ridicate de la -20 la +60° C.

Caracteristici si beneficii
Materiale cu mai multe straturi de înaltă calitate
  • Flexibilitate, rezistență și anti-răsucire pentru a garanta un debit optim de apă.
20 de metri
  • Pentru udarea grădinilor mici și mijlocii și a altor spații.
Datorită țesăturii de calitate cu o grosime mare a peretelui, rezistă până la o presiune de 45 bari
  • Rezistență garantată.
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
  • Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la -20 la +60 °C
  • Furtun de calitate.
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
  • Pentru o durată de funcționare foarte lungă.
Furtun de grădină de calitate fără ftalați (<0,1%), cadmiu, bariu și plumb
  • Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Strat exterior anti-UV
  • Extrem de rezistent la intemperii.
15 ani garanție
  • Construit pentru a rezista și îndeplinește standarde de înaltă calitate.

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru 1/2″
Lungime furtun (m) 20
Culoarea Negru
Greutate (kg) 2,7
Greutate cu ambalaj (kg) 2,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 280 x 280 x 130
Furtun Performance Plus 1/2" -20m
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
