Ideal pentru irigarea zonelor și grădinilor de dimensiuni mici până la medii, furtunul de grădină Performance Plus 1/2" diametru are o țesătură de înaltă calitate, cu mai multe straturi, cu o senzație tactilă îmbunătățită, ceea ce îl face deosebit de rezistent, flexibil și extrem de rezistent la îngheț, prin urmare, un furtun de irigare absolut, cu debit constant de apă. Furtunul de grădină este, de asemenea, fără ftalați (<0.1%), cadmiu, bariu și fără plumb, astfel complet inofensiv pentru sănătate și durabil. Stratul exterior anti-UV rezistent la intemperii protejează materialul și stratul opac împiedică formarea algelor în furtun. Presiunea de rupere este de 45 bari. În plus, furtunul de apă este caracterizat prin rezistență la temperaturi ridicate de la -20 la +60° C.