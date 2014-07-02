FILTR WODY

Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie. Przeznaczony do wszystkich domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K2 - K7.

Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie. Dzięki temu wydłuża żywotność urządzenia wysokociśnieniowego. Przeznaczony do wszystkich domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K2 - K7

Cechy i zalety
Chroni pompę wysokociśnieniową przed cząstkami brudu z zanieczyszczonej wody
  • Zwiększa okres eksploatacji myjki ciśnieniowej
Filtr wody
  • Zawsze widoczna zawartość zbiornika
Łatwe usuwanie cząstek brudu
  • Zmywalny
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor antracyt
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 117 x 50 x 50
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Chroni pompę zanurzeniową przed grubymi cząstkami zanieczyszczeń.