Napęd do szczotki walcowej 500

Napęd hydrauliczny do obrotowych szczotek walcowych. Do czyszczenia elewacji lub instalacji fotowoltaicznych za pomocą profesjonalnych urządzeń wysokociśnieniowych. Montaż na lancy spryskującej lub lancy teleskopowej.

Dzięki wysokiej jakości konstrukcji o długim okresie eksploatacji, wykonanej ze stali nierdzewnej i PEEK napęd hydrauliczny do obrotowych szczotek walcowych zwiększa możliwości profesjonalnych urządzeń wysokociśnieniowych — nawet tych najmniejszych z niskimi wydatkami wody. Napęd ze zintegrowaną belką spryskującą do perfekcyjnego dostarczania wody umożliwia korzystanie ze szczotek o różnych twardościach, które są bardzo łatwe w wymianie dzięki systemowi szybkiej wymiany i które można bezpiecznie podłączać do napędu. Napęd można opcjonalnie montować bezpośrednio na lancy spryskującej lub lancy teleskopowej. Wyposażenie, zależnie od wersji, nadaje się do wymagających prac związanych z czyszczeniem instalacji fotowoltaicznych, powierzchni szklanych, wrażliwych i szorstkich elewacji, a także tarasów z podłogami kamiennymi lub drewnianymi. Do czyszczenia elewacji szczotki automatycznie kierują się w górę, redukując w ten sposób wysiłek fizyczny użytkownika. Ponadto opcjonalnie dostępne są osłony przeciwrozbryzgowe (4.762-621.0) oraz złącze Vario (4.481-042.0).

Cechy i zalety
Napęd do szczotki walcowej 500: Napęd hydrauliczny do obrotowej szczotki walcowej
Napęd hydrauliczny do obrotowej szczotki walcowej
Do napędu szczotki nie jest wymagany dodatkowy silnik. Niska waga i kompaktowy design. Wysokiej jakości design ze stali nierdzewnej i PEEK.
Napęd do szczotki walcowej 500: Wymienne szczotki
Wymienne szczotki
Gwarantuje optymalną szczotkę do wszystkich powierzchni. Słyszalne ustawienie szczotek zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Kody koloru ułatwiają wybór odpowiedniej szczotki.
Napęd do szczotki walcowej 500: Zintegrowana belka spryskująca
Zintegrowana belka spryskująca
Równe doprowadzenie wody wzdłuż całej długości szczotki.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 350 / 1000
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 40
Gwint przyłącza M 18
Waga z opakowaniem (kg) 2,1

Wideo

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Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Do czyszczenia instalacji fotowoltaicznych, powierzchni wykonane ze szkła (Plexi) oraz ogrodów zimowych
  • Do czyszczenia elewacji, rolet i żaluzji
  • Do czyszczenia tkanin i membran
  • Do czyszczenia tarasów z podłogą kamienną lub drewnianą
Akcesoria
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