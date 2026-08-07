Dzięki wysokiej jakości konstrukcji o długim okresie eksploatacji, wykonanej ze stali nierdzewnej i PEEK napęd hydrauliczny do obrotowych szczotek walcowych zwiększa możliwości profesjonalnych urządzeń wysokociśnieniowych — nawet tych najmniejszych z niskimi wydatkami wody. Napęd ze zintegrowaną belką spryskującą do perfekcyjnego dostarczania wody umożliwia korzystanie ze szczotek o różnych twardościach, które są bardzo łatwe w wymianie dzięki systemowi szybkiej wymiany i które można bezpiecznie podłączać do napędu. Napęd można opcjonalnie montować bezpośrednio na lancy spryskującej lub lancy teleskopowej. Wyposażenie, zależnie od wersji, nadaje się do wymagających prac związanych z czyszczeniem instalacji fotowoltaicznych, powierzchni szklanych, wrażliwych i szorstkich elewacji, a także tarasów z podłogami kamiennymi lub drewnianymi. Do czyszczenia elewacji szczotki automatycznie kierują się w górę, redukując w ten sposób wysiłek fizyczny użytkownika. Ponadto opcjonalnie dostępne są osłony przeciwrozbryzgowe (4.762-621.0) oraz złącze Vario (4.481-042.0).