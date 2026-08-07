Napęd do szczotki walcowej 500
Napęd hydrauliczny do obrotowych szczotek walcowych. Do czyszczenia elewacji lub instalacji fotowoltaicznych za pomocą profesjonalnych urządzeń wysokociśnieniowych. Montaż na lancy spryskującej lub lancy teleskopowej.
Dzięki wysokiej jakości konstrukcji o długim okresie eksploatacji, wykonanej ze stali nierdzewnej i PEEK napęd hydrauliczny do obrotowych szczotek walcowych zwiększa możliwości profesjonalnych urządzeń wysokociśnieniowych — nawet tych najmniejszych z niskimi wydatkami wody. Napęd ze zintegrowaną belką spryskującą do perfekcyjnego dostarczania wody umożliwia korzystanie ze szczotek o różnych twardościach, które są bardzo łatwe w wymianie dzięki systemowi szybkiej wymiany i które można bezpiecznie podłączać do napędu. Napęd można opcjonalnie montować bezpośrednio na lancy spryskującej lub lancy teleskopowej. Wyposażenie, zależnie od wersji, nadaje się do wymagających prac związanych z czyszczeniem instalacji fotowoltaicznych, powierzchni szklanych, wrażliwych i szorstkich elewacji, a także tarasów z podłogami kamiennymi lub drewnianymi. Do czyszczenia elewacji szczotki automatycznie kierują się w górę, redukując w ten sposób wysiłek fizyczny użytkownika. Ponadto opcjonalnie dostępne są osłony przeciwrozbryzgowe (4.762-621.0) oraz złącze Vario (4.481-042.0).
Cechy i zalety
Napęd hydrauliczny do obrotowej szczotki walcowejDo napędu szczotki nie jest wymagany dodatkowy silnik. Niska waga i kompaktowy design. Wysokiej jakości design ze stali nierdzewnej i PEEK.
Wymienne szczotkiGwarantuje optymalną szczotkę do wszystkich powierzchni. Słyszalne ustawienie szczotek zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Kody koloru ułatwiają wybór odpowiedniej szczotki.
Zintegrowana belka spryskującaRówne doprowadzenie wody wzdłuż całej długości szczotki.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|350 / 1000
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|40
|Gwint przyłącza
|M 18
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,1
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp (wersja bez akumulatorów i ładowarki)
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/20 D
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- ProHD 400
- ProHD 800 Plus
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do czyszczenia instalacji fotowoltaicznych, powierzchni wykonane ze szkła (Plexi) oraz ogrodów zimowych
- Do czyszczenia elewacji, rolet i żaluzji
- Do czyszczenia tkanin i membran
- Do czyszczenia tarasów z podłogą kamienną lub drewnianą
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.