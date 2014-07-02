Złączka Vario

Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.

Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych np. rolet, dachów samochodów lub ogrodów zimowych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia. Złączka Vario zapewnia ergonomiczne czyszczenie.

Cechy i zalety
Ruchomy przegub 180°
  • Ułatwia trudne zadania
Złącze Vario
  • Łatwe czyszczenie w trudno dostępnych miejscach, np. rynny lub pod pojazdami.
Możliwość elastycznego obracania o 180°
  • Zwiększa zasięg węża
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 214 x 47 x 84

Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Żaluzje/rolety
  • Ogrody zimowe
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Mycie samochodów