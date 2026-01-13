Univerzálna hadicová spojka Plus

Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.

Spájanie, odpájanie a oprava jednoduchým spôsobom - s praktickou a ergonomickou univerzálnou hadicovou spojkou Plus od firmy Kärcher s úchytmi z mäkkého plastu pre obzvlášť pohodlnú manipuláciu. Flexibilný zásuvný systém významne zjednodušuje zavlažovanie malých a veľkých záhrad a plôch. Pretože fungujúce prípojky na vodovodný kohútika a hadicové spojky sú základom každého dobrého zavlažovacieho systému. Univerzálna hadicová spojka Plus je kompatibilná s tromi najbežnejšími priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik-systémami.

Vlastnosti a výhody
Priehlbiny na uchopenie z mäkkého plastu.
  • Pre ľahkú manipuláciu.
Klik systém
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Farba Žltá
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 65 x 33 x 45
Kompatibilné stroje