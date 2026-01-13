Univerzálna hadicová spojka Plus
Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.
Spájanie, odpájanie a oprava jednoduchým spôsobom - s praktickou a ergonomickou univerzálnou hadicovou spojkou Plus od firmy Kärcher s úchytmi z mäkkého plastu pre obzvlášť pohodlnú manipuláciu. Flexibilný zásuvný systém významne zjednodušuje zavlažovanie malých a veľkých záhrad a plôch. Pretože fungujúce prípojky na vodovodný kohútika a hadicové spojky sú základom každého dobrého zavlažovacieho systému. Univerzálna hadicová spojka Plus je kompatibilná s tromi najbežnejšími priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik-systémami.
Vlastnosti a výhody
Priehlbiny na uchopenie z mäkkého plastu.
- Pre ľahkú manipuláciu.
Klik systém
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|65 x 33 x 45
Kompatibilné stroje
- Batériový vysokotlakový čistič K 2 Battery
- Držiak hadice
- Držiak hadice Plus
- Hadicový box HBX 4.15 Automatic
- Hadicový box HBX 4.20 Automatic
- Hadicový box HBX 5.25 Automatic
- Hadicový box HBX 5.30 Automatic
- Hadicový box HBX 5.35 Automatic
- Hadicový bubon HR 2.10 Set
- Hadicový bubon HR 3
- Hadicový bubon HR 3.20 Set
- Hadicový bubon HR 4
- Hadicový bubon HR 4.30 Set
- Hadicový vozík HT 2
- Hadicový vozík HT 2.20 Set
- Hadicový vozík HT 3
- Hadicový vozík HT 3.20 Set
- Hadicový vozík HT 4
- Hadicový vozík HT 4.20 Set
- Hadicový vozík HT 4.500
- Hadicový vozík HT 5 M
- Hadicový vozík HT 5.20 M Set
- Hadicový vozík HT 6 M
- Multifunkčná striekacia pištoľ Plus
- Strednotlakový čistič KHB 4-18
- Strednotlakový čistič KHB 4-18 Plus
- Strednotlakový čistič KHB 4-18 Plus Set
- Strednotlakový čistič KHB 4-18 Set
- Strednotlakový čistič KHB 6 Battery
- Strednotlakový čistič KHB 6 Battery Limited Edition
- Strednotlakový čistič KHB 6 Battery Set
- Strednotlakový čistič KHB 6 Plus Battery Set MJ
- Striekacia pištoľ Plus
- Tyčový polievací nadstavec Plus
- Vysokotlakový čisič K 7 Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Classic
- Vysokotlakový čistič K 2 Home T150
- Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Classic
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Veranda BB
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home & Wood
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 Basic
- Vysokotlakový čistič K 5 Classic Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Garden
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home&Brush
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Stairs
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex WSK
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home Flex Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 6 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 6 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 6 Special
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect Facade
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex WSK
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM Car&Home BB
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K Mini
- Vysokotlakový čistič K Mini Plus
- Vysokotlakový čistič K Silent Anniversary Edition
- Vysokotlakový čistič K Silent eco!Booster
- Vysokotlakový čistič batériový K 2 Battery Set
- Zavlažovací automat WT 5
- Štvorcový zavlažovač OS 5.320 S
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home
- K 2 Car & Home + súprava na čistenie potrubí
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T150
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Control T150 & Pipe
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Home + súprava na čistenie potrubí
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Full Control Flex Car
- K 4 Full Control Home + rotačná kefa GRÁTIS
- K 4 Full Control PS 40 + WB 60
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Home + rotačná kefa
- K 5 Compact
- K 5 Full Control Flex Car
- K 5 Full Control Home + súprava na čistenie potrubí
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus Flex Black
- K 5 Premium Home
- K 5.600 T 250
- K 7 Compact
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Flex Car
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Car & Home
- K 7 Premium Home
- K4 FC Home+ súprava na čistenie potrubia
- K5 Full Control Home + penovacia tryska + rotačná kefa + autošampón
- Vysokotlakový čistič K 2 Car
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition
- Vysokotlakový čistič K 25 Silent Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Full Control Home T150
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact UM Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control *EU
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home Splash
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium FC Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Car&Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home & Brush AE
- Vysokotlakový čistič K 5
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact FJ 6 Set
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home&Splash Guard
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Black
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Car&Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 UM Car
- Vysokotlakový čistič K 7
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Power
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Car
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control WSK
- Vysokotlakový čistič K7 Premium Smart Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact
- Vysokotlakový čistič benzínový G 7 180