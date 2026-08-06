Čistič ploch FRV TR 30 ME

Nerezový čistič povrchů FRV TR 30 Me díky automatickému odsávání špinavé vody zefektivňuje čištění povrchů v interiéru i exteriéru. Čištění horkou vodou až do 85 °C.

Nerezový čistič povrchů FRV TR 30 Me umožňuje čištění horkou vodou až do 85 °C. Díky integrovanému automatickému odsávání znečištěné vody ze zařízení FRV TR 30 Me je čištění povrchů efektivnější jak v interiéru, tak v exteriéru. FRV TR 30 Me je vybaven teplotně odolnou 7,5 m dlouhou sací hadicí z polyuretanu. Dalšími kvalitními vlastnostmi vysoce výkonného čističe povrchů jsou nezanechávající stopy řídicí válce a dvojité keramické ložisko. Technické údaje: Sada je vybavena systémem pro úklid a čištění, který je součástí dodávky: Max. 250 bar, 1300 l/h. (Objednejte si prosím zvlášť sadu trysek pro konkrétní stroj.)

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit EASY!Lock
Barva stříbrný
Hmotnost včetně obalu (kg) 7,6

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Náhradní díly Čistič ploch FRV TR 30 ME

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.