Vahetustihendite komplekt

Vahetustihend Kärcheri survepesurite lisatarvikute vahetamist vajavate tihendite ja süüteküünalde asendamiseks.

Vahetustihend Kärcheri survepesurite lisatarvikute vahetamist vajavate tihendite ja süüteküünalde asendamiseks.

Omadused ja tulu
Tihendite vahetamine
  • Vahetustihendi ja süüteküünalde lihtne asendamine Kärcheri survepesurite lisatarvikutel
Lihtne vahetada
  • Äärmiselt kasutajasõbralik
Vahetustihendid
  • Pikk kasutusiga
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 17 x 17 x 13
Kokkusobivad masinad