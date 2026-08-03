Rotirajuća četka za pranje za uređaje < 800 l/h, čekinja od prirodne dlake

Pogon putem mlaza vode. Za odstranjivanje sitne prašine i sivog filma sa svih površina uz očuvanje materijala. Otporno na temperature do 80 °C, M 18 x 1,5 (mogućnost izmjene umetka četke).