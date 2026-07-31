Conversion kit 3 only EASY!Force

Kompatibel med eksisterende høytrykkslange og sprøytelanse: EASY!Force conversion kit 3, inkl. EASY!Force høytrykkspistol og alle nødvendige adaptere for å oppgradere høytrykkspyleren.

For oppgradering av alle Kärcher høytykkspylere, som allerede har tilsvarende tilbehør, med praktisk og energibesparende EASY!Force-teknologi. EASY!Force Conversion Kit 3 inkluderer EASY!Force høytrykkspistol (4.118-005), adapter 12 (4.111-046) for høytrykksslangen inkl. roterende kobling, samt adapter 5 (4.111-033) for sprøytelanser med M 22 × 1,5 tilkobling. Med dette konverteringssettet kan eksisterende høytrykksslanger og sprøytelanser fortsatt brukes økonomisk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,2
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