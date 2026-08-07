Szczotka walcowa 500, miękka

Miękka szczotka do stosowania z napędem hydraulicznym (4.762-584.0). Idealna do czyszczenia szkła i instalacji fotowoltaicznych. System łatwej wymiany i bezpieczne mocowanie na napędzie.

Cechy i zalety
Czyszczenie bez smug do samych krawędzi
  • Boczne włosie do ochrony krawędzi i czyszczenia przy krawędzi.
  • Czyszczenie bez smug dzięki skośnemu włosiu na środku szczotki.
Intuicyjne kody koloru
  • Kody koloru ułatwiają wybór odpowiedniej szczotki.
Mechanizm szybkiej wymiany
  • Szybka wymiana szczotki do prostego dostosowania do zadania związanego z czyszczeniem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura doprowadzanej wody (°C) 40
Kolor niebieski
Waga z opakowaniem (kg) 1,7

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Do czyszczenia wrażliwych elewacji z powierzchniami ze szkła, PCW oraz powierzchniami malowanymi
  • Do czyszczenia instalacji fotowoltaicznych, powierzchni wykonane ze szkła (Plexi) oraz ogrodów zimowych