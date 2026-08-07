Szczotka walcowa 500, średnia

Średnio-twarda szczotka do stosowania z napędem hydraulicznym (4.762-584.0). Odpowiednia do wrażliwych elewacji, folii i tkanin. System łatwej i szybkiej wymiany.

Cechy i zalety
Czyszczenie bez smug do samych krawędzi
  • Boczne włosie do ochrony krawędzi i czyszczenia przy krawędzi.
  • Czyszczenie bez smug dzięki skośnemu włosiu na środku szczotki.
Intuicyjne kody koloru
  • Kody koloru ułatwiają wybór odpowiedniej szczotki.
Mechanizm szybkiej wymiany
  • Szybka wymiana szczotki do prostego dostosowania do zadania związanego z czyszczeniem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura doprowadzanej wody (°C) 40
Kolor czerwony
Waga z opakowaniem (kg) 1,7

Wideo

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Zastosowania
  • Do czyszczenia elewacji o powierzchni z naturalnego kamienia, gipsu lub drewna
  • Do czyszczenia rolet i żaluzji
  • Do czyszczenia tkanin i membran