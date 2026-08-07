Kefa mäkká

Montuje sa jednoducho na teleskopické tyče alebo vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher: kefa s mäkkými štetinami na dôkladné čistenie citlivých povrchov, ako je sklo alebo solárne zariadenia.

Citlivé povrchy, ako sú okná alebo solárne zariadenia, si vyžadujú adekvátnu jemnú metódu čistenia, aby sa vylúčilo poškodenie. Táto kefa s jemnými a rozštiepenými štetinami chráni citlivé sklo, no aj napriek tomu čistí obzvlášť dôkladne – podľa výberu čistou vodou alebo vysokým tlakom. Okrem toho sa aj jednoducho a rýchlo montuje priamo na teleskopickú tyč vedúcu vodu alebo vysokotlakový pracovný nadstavec značky Kärcher. Súprava trysiek na čistú vodu príp. 25° vysokotlaková tryska umožňujú obidva spôsoby využitia.

Vlastnosti a výhody
Jednoducho zrozumiteľné farebné odlíšenie
  • Farebne odlíšené uľahčuje výber vhodnej kefy.
Všestranné možnosti využitia
  • Integrovaná vysokotlaková tryska na použitie kefy s vysokotlakovým čističom.
  • Vrátane 2 trysiek a 1 spojovacieho kusu na použitie čistej vody.
  • So 4 prípojkami trysiek pre optimálne nanášanie vody.
Špecifikácie

Technické údaje

Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Pripájací závit M 18
Farba Modrá
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Na čistenie solárnych zariadení, plôch z (plexi)skla a zimných záhrad
  • Na čistenie citlivých fasád so sklenými, PVC alebo lakovanými povrchmi
Príslušenstvo