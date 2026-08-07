Kefa stredná

Optimálne čistí fasády, rolety a textílie: kefa so stredne tvrdými štetinami, ktorá sa rýchlo a jednoducho upevňuje na teleskopické tyče a vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher.

Rýchlo a jednoducho namontovaná priamo na teleskopickú tyč vedúcu vodu alebo vysokotlakový pracovný nadstavec sa táto kefa so stredne tvrdými štetinami ideálne hodí na efektívne čistenie fasád, roliet a rovnako aj textílií. Na použitie s vysokým tlakom je integrovaný 25° vysokotlakový pracovný nadstavec, zatiaľ čo použitie s čistou vodou umožňuje príslušná súprava trysiek. Aby bol prítlak správny, disponuje táto kefa navyše opornými štetinami.

Vlastnosti a výhody
Jednoducho zrozumiteľné farebné odlíšenie
  • Farebne odlíšené uľahčuje výber vhodnej kefy.
Všestranné možnosti využitia
  • Integrovaná vysokotlaková tryska na použitie kefy s vysokotlakovým čističom.
  • Vrátane 2 trysiek a 1 spojovacieho kusu na použitie čistej vody.
  • So 4 prípojkami trysiek pre optimálne nanášanie vody.
Špecifikácie

Technické údaje

Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Pripájací závit M 18
Farba Červená
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,3

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Na čistenie fasád s povrchmi z prírodného kameňa, omietky alebo dreva.
  • Na čistenie roliet a žalúzií
  • Na čistenie tkanín a membránových fólií
Príslušenstvo