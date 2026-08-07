Kefa tvrdá

Kefa s tvrdými štetinami na čistenie priemyselných fasád, podlahových krytín a na odstraňovanie hrubej špiny. Montuje sa jednoducho na teleskopické tyče alebo vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher.

Kefa s tvrdými štetinami umožňuje nielen dôkladné čistenie priemyselných fasád šetrné k povrchu, ale aj vonkajších podlahových krytín z dreva či kameňa. Pritom sa jednoducho upevňuje priamo na vysokotlakové pracovné nadstavce alebo pri čistení fasád aj na teleskopické tyče vedúce vodu značky Kärcher. V kefe je zabudovaná vysokotlaková tryska s 25°, ako aj súprava trysiek na použitie s čistou vodou. Pre optimálny prítlak disponuje táto kefa navyše opornými štetinami.

Vlastnosti a výhody
Jednoducho zrozumiteľné farebné odlíšenie
  • Farebne odlíšené uľahčuje výber vhodnej kefy.
Všestranné možnosti využitia
  • Integrovaná vysokotlaková tryska na použitie kefy s vysokotlakovým čističom.
  • Vrátane 2 trysiek a 1 spojovacieho kusu na použitie čistej vody.
  • So 4 prípojkami trysiek pre optimálne nanášanie vody.
Špecifikácie

Technické údaje

Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Pripájací závit M 18
Farba Zelená
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Na čistenie terás s kamennou alebo drevenou krytinou
  • Na čistenie povrchov fasád s povrchmi z betónu, klinkeru, bieleho plechu alebo ocele
Príslušenstvo