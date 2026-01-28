PressurePro kyselina na odstraňovanie vodného kameňa RM 101, 5l

Kyselina na odstránenie vodného kameňa špeciálne vyrobená na vyhrievacie špirály vo vysokotlakových čističoch. Uvoľňuje aj extrémne odolné zvyšky vodného kameňa a chráni pred koróziou.

Odvápňovací čistič je okamžite účinný na všetky anorganické usadeniny: Odvápňovacia kyselina PressurePro RM 101 od spoločnosti Kärcher rýchlo odstráni aj tie najodolnejšie zvyšky vodného kameňa a čistiaceho prostriedku a zároveň ponúka trvalú ochranu proti korózii vo vodivých častiach studených a horúcovodných vysokotlakových čističov. RM 101 dokáže obnoviť výkon zvápenatých vykurovacích špirál, čím zvýši prietok vody, zníži spotrebu energie pri čistení a zlepší celkový výkon jednotky.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 5
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hmotnosť (kg) 5,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 192 x 145 x 248
PressurePro kyselina na odstraňovanie vodného kameňa RM 101, 5l
PressurePro kyselina na odstraňovanie vodného kameňa RM 101, 5l
PressurePro kyselina na odstraňovanie vodného kameňa RM 101, 5l
PressurePro kyselina na odstraňovanie vodného kameňa RM 101, 5l
PressurePro kyselina na odstraňovanie vodného kameňa RM 101, 5l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Prepravná oblasť a stroje
  • Umývanie vozidiel / motorov
  • Odmasťovanie, fosfátovanie
  • Odmasťovanie povrchov
  • Údržba strojov, odvápnenie horúcovodných systémov
Príslušenstvo