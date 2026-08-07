PressurePro namáčací prostriedok, alkalický RM 92 Agri, 10l

Namáčací prostriedok uvoľní aj zaschnutý hnoj a zníži čas potrebný na čistenie a spotrebu vody. Inhibítory korózie zabránia poškodeniu zariadenia maštale. Ideálny pre maštale a dojárne.

Alkalický namáčací prostriedok PressurePro RM 92 Agri je dokonalým prostriedkom na predbežnú úpravu pre penový čistič RM 91 Agri. Kärcher odporúča jeho použitie na odstraňovanie obzvlášť odolného a ťažko odstrániteľného organického znečistenia v chovoch hydiny, ošípaných a dobytka, ako aj v dojárňach. Vďaka svojej špeciálnej konzistencii pena tiež priľne k zvislým povrchom a rozpúšťa nečistoty predtým, ako sa potom úplne odstráni. Tento proces so sebou prináša finančné a ekologické výhody, pretože namáčanie súčasne skracuje čas potrebný na čistenie, ako aj potrebný objem vody. Formulácia obsahuje inhibítory korózie na ochranu povrchov a zariadení stodoly.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 13,2
Vlastnosti
  • Vynikajúco uvoľňuje mastnotu a jednoducho odstraňuje organický materiál, ako je hnoj, špina a zvyšky krmiva
  • Prenikne vynikajúco aj do vysušeného hnojiva
  • Plne biologicky odbúrateľný
  • Nenapáda zariadenia v stajniach (inhibítory hrdzavenia)
  • Žiadny negatívny vplyv na hnojný kanál a zariadenia na bioplyn
PressurePro namáčací prostriedok, alkalický RM 92 Agri, 10l
PressurePro namáčací prostriedok, alkalický RM 92 Agri, 10l
PressurePro namáčací prostriedok, alkalický RM 92 Agri, 10l
PressurePro namáčací prostriedok, alkalický RM 92 Agri, 10l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Zariadenia v stajni, miesta na dojenie
Príslušenstvo