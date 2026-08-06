Zařízení pro mokrý ostřik bez regulace množství (bez trysek)

Přidání postřikového prostředku do vysokotlakého proudu. Pro odstraňování nátěrů, odstraňování rzi a odvápňování. Montáž na stříkací trysku místo vysokotlaké trysky. Bez regulace průtoku vody

Snadné odstraňování laku, rzi a okují: nástavec pro mokré tryskání Kärcher bez regulace průtoku pro přidávání tryskacího abraziva do vysokotlakého proudu. Nástavec pro mokré tryskání se hodí na trysku (nahrazuje vysokotlakou trysku). Bez regulace průtoku.

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,4
Kompatibilní přístroje
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Příslušenství
Náhradní díly Zařízení pro mokrý ostřik bez regulace množství (bez trysek)

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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