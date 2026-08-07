Rozdělovací kus Y

Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
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