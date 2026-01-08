Med sin basiske, silikonefrie og let adskillelige PressurePro Active Cleaner, basisk RM 81, NTA-fri, tilbyder Kärcher et højtryksrensemiddel til stort set alle formål til en bred række af anvendelser. Den er egnet til opgaver i autobranchen, hvilket inkluderer køretøjer og motorrengøring eller presenningerengøring, samt i landbrug til maskinerengøring. Madbranchen har også gavn af den højt koncentrerede og på samme tid materialevenlige formulering, der nemt fjerner svær olie, fedt, sukker og proteinpletter. Overflader, transportport, kasser, tanke, tønder, kølerum i storkøkkener, slagterbutikker og slagterier gøres hygiejnisk rent. Derudover er vores PressurePro Active Cleaner, basisk RM 81, også egnet til højtryksrensning med varmt vand og kan bruges i dampfasen op til 150°C.