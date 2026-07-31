I tillegg til diverse bruksområder med høyt eller lavt trykk for rengjøring av vinduer, fasader og solcellepaneler, er det også mulig å bruke teleskoplanse TL 10 C til støvsuging av f.eks. støv på rør. TL 10 C består av karbonfiber av høy kvalitet, og takket være praktiske hurtigutløsningsfester og klemkraften som kan justeres uten verktøy for en rekkevidde på opptil 10 m, imponerer den med maksimal stivhet og minimal vekt. Den integrerte Anti-Twist-enheten og det roterbare stativet sikrer enda tryggere og mer ergonomisk arbeid. Stativet har dessuten en krok for trygg festing av en bærestropp.