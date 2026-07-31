Teleskoplanse TL 10 C
Teleskoplanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.
I tillegg til diverse bruksområder med høyt eller lavt trykk for rengjøring av vinduer, fasader og solcellepaneler, er det også mulig å bruke teleskoplanse TL 10 C til støvsuging av f.eks. støv på rør. TL 10 C består av karbonfiber av høy kvalitet, og takket være praktiske hurtigutløsningsfester og klemkraften som kan justeres uten verktøy for en rekkevidde på opptil 10 m, imponerer den med maksimal stivhet og minimal vekt. Den integrerte Anti-Twist-enheten og det roterbare stativet sikrer enda tryggere og mer ergonomisk arbeid. Stativet har dessuten en krok for trygg festing av en bærestropp.
Egenskaper og fordeler
Multifunksjonell brukFor rengjøring av vindu, fasade og solcellepanel med osmosevann. For høytrykksrengjøring eller lavtrykksrengjøring med vaskebørster.
Maksimal ergonomiSikker og ergonomisk funksjon takket være lås som hindrer at lansene snurrer rundt. Hurtigutløsningsfester for rask og enkel frigjøring av lanseklemmen. Roterbart stativ sikrer enkel og ergonomisk funksjon.
Svært brukervennligHurtigutløsningsfestenes klemkraft justeres uten verktøy. Med klemkroker som leder vannslangen på utsiden av lansen. Stativ med kroker til festestropp og bærestativ.
Maksimal sikkerhet
- Følbar og synlig uttrekksstopp forhindrer utilsiktet demontering.
- Stativelement for lanse som ikke er elektrisk ledende.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde på teleskophåndtak (m)
|2,2 - 10
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Materiale
|Karbon
|Elementer
|7
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|9,3
Scope of supply
- Støvsuging
- Justering av klemkraft uten bruk av verktøy
- Antiskli
- Justering av klemkraft uten verktøy
- Slangekrok
- Uttrekksstopp
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/11 HD C Bp Battery
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14-4 M Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 M
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE Diesel
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 S
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS trailer 13/20
- HDS trailer 17/20
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
Utgåtte produkter
- HD 10/25 S PLUS
- HD 10/25 S X Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18 S Plus 400V/3PH/50Hz (16)
- HD 13/18 SX Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 5/13 EX Classic med EcoBooster og skumsett
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 600
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
Bruksområder
- Perfekt for rengjøring av vindu, fasade og solcellepanel
- Gjør det dessuten mulig å støvsuge høyt oppe